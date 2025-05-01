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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至41.46元，預估目標價為777元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.03元上修至41.46元，其中最高估值44.22元，最低估值32.8元，預估目標價為777元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值44.22(42.66)50.4656.23
最低值32.8(32.8)40.4948.02
平均值39.77(38.98)46.7553.59
中位數41.46(40.03)47.6355.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值94,443,570106,003,000115,054,330
最低值75,500,00088,495,000103,547,000
平均值86,202,74097,941,520110,001,960
中位數86,003,53098,720,560110,724,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS27.8116.3515.2416.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,376,72741,296,21738,672,54938,500,026

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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