股神開示！波克夏股東大會即將登場 全球投資人緊盯巴菲特怎麼談川普

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-01 11:23

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當地時間 5 月 3 日，一年一度的投資界「春晚」——波克夏 (BRK.A-US) 股東大會將在美國奧馬哈市登場。

今年是「股神」巴菲特收購波克夏 60 周年，儘管巴菲特已確認出席，全程參與問答環節，但考慮到巴菲特已 94 歲高齡，外界不少聲音猜測，這或許是他最後一次完整參與股東大會。

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在本次年會上，巴菲特將與接班人阿貝爾，以及保險業務主管賈恩同台，回答股東長達四個半小時的提問。或許是出於年齡考量，巴菲特將問答環節時間縮短約一小時，阿貝爾預料將承擔更多答疑。

即便如此，投資者最大的關注點仍然是巴菲特。近年來巴菲特大幅減少公開露面，這次年會是投資者少有能夠聆聽巴菲特開示的機會。

川普上台百餘日內，精簡政府、提高關稅以及威脅要吞併格陵蘭島和加拿大等激進政策和言論，已經引發全球市場大幅波動。巴菲特在股東大會上想必不可避免會被問及他對這些事情的態度。

儘管巴菲特曾表態「永遠不要押注美國失敗」，但他也曾旗幟鮮明地反對川普的政策。

在今年 3 月，巴菲特曾罕見在受訪中批評川普的關稅政策，稱其為「戰爭行徑」和「對消費者的隱形稅」，並指出關稅最終由消費者承擔。

事實上，在川普首個任期內，巴菲特也曾直言高關稅是「非常糟糕的主意」，認為自由貿易更有利於全球經濟與生活品質。