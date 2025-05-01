鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為14.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.09元，其中最高估值1.18元，最低估值1.02元，預估目標價為14.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.18(1.18)
|1.42
|1.4
|1.4
|最低值
|1.02(0.98)
|1.07
|1.17
|1.4
|平均值
|1.09(1.08)
|1.19
|1.3
|1.4
|中位數
|1.09(1.07)
|1.17
|1.28
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|356.16億
|378.57億
|398.30億
|409.43億
|最低值
|331.68億
|349.66億
|361.27億
|380.51億
|平均值
|343.28億
|365.59億
|381.64億
|394.97億
|中位數
|341.99億
|368.55億
|385.34億
|394.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.57
|0.79
|0.67
|0.86
|營業收入
|521.14億
|487.89億
|639.05億
|771.42億
詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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