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鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為14.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.09元，其中最高估值1.18元，最低估值1.02元，預估目標價為14.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.18(1.18)1.421.41.4
最低值1.02(0.98)1.071.171.4
平均值1.09(1.08)1.191.31.4
中位數1.09(1.07)1.171.281.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值356.16億378.57億398.30億409.43億
最低值331.68億349.66億361.27億380.51億
平均值343.28億365.59億381.64億394.97億
中位數341.99億368.55億385.34億394.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.570.790.670.86
營業收入521.14億487.89億639.05億771.42億

詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUFG

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