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鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.05元，預估目標價為14.46元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元上修至1.05元，其中最高估值1.18元，最低估值0.98元，預估目標價為14.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.18(1.18)1.421.41.5
最低值0.98(0.98)1.021.021.27
平均值1.06(1.06)1.151.231.41
中位數1.05(1.03)1.151.231.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值352.06億371.77億386.68億398.68億
最低值308.61億333.71億344.39億362.34億
平均值330.17億352.10億371.16億380.51億
中位數330.80億353.41億376.79億380.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.380.570.790.670.86
營業收入617.70億521.14億487.89億639.05億771.42億

詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUFG

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