鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為14.46元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.06元，其中最高估值1.18元，最低估值0.98元，預估目標價為14.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.18(1.18)
|1.42
|1.4
|1.5
|最低值
|0.98(0.98)
|1.02
|1.02
|1.27
|平均值
|1.07(1.07)
|1.16
|1.25
|1.41
|中位數
|1.06(1.05)
|1.15
|1.26
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|352.06億
|371.77億
|386.68億
|398.68億
|最低值
|308.61億
|333.71億
|344.39億
|362.34億
|平均值
|330.17億
|352.10億
|371.16億
|380.51億
|中位數
|330.80億
|353.41億
|376.79億
|380.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|0.57
|0.79
|0.67
|0.86
|營業收入
|617.70億
|521.14億
|487.89億
|639.05億
|771.42億
詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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