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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum CorporationSOLV-US的目標價調降至80元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至80元，調降幅度4.76%。其中最高估值88元，最低估值71元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Solventum Corporation評價：積極樂觀1位、保持中立10位、保守悲觀1位。

Solventum Corporation今(1日)收盤價為66元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOLV市場預估目標價

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