鉅亨速報 - Factset 最新調查：W. P. Carey IncWPC-US的目標價調升至65元，幅度約3.17%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對W. P. Carey Inc(WPC-US)提出目標價估值：中位數由63元上修至65元，調升幅度3.17%。其中最高估值68元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予W. P. Carey Inc評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀3位。
W. P. Carey Inc今(1日)收盤價為62.44元。近5日股價上漲3.17%，標普指數上漲3.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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