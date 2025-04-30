今年最大聯貸案！8家公股銀攜手支持渢妙一期離岸風場1030億元融資到位
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 20:25
公股銀再次以具體行動展現對臺灣綠能發展之支持，參與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 渢妙一期離岸風場約新臺幣 1,030 億元聯貸案，本案由 27 家金融機構共同參與，並於 114 年 4 月 30 日舉行融資到位典禮，兆豐銀擔任共同主辦銀行 (MLAB) ，8 家公股銀擔任本案 VAT(Value-Added Tax) 額度管理銀行，重現八大公股銀行全數參與之盛況。
本聯貸案資金將支應渢妙一期離岸風場興建開發所需，參貸銀包含 8 家公股銀行、11 家外商銀行及 8 家民營銀行，共計 27 家金融機構支持，堪稱本年度最大規模之離岸風電融資案件，且為首件融資到位的第三階段區塊開發風場。
渢妙一期離岸風場係台灣第三階段區塊開發風場，位於臺中市外海約 35 公里處，規劃安裝 33 座風機，總裝置容量達 500MW(百萬瓦)，預計於 116 年底完工，本次籌組之聯貸資金將用於支應渢妙一期離岸風場相關開發成本。
為響應國際趨勢，政府於 111 年宣示淨零碳排目標並推動綠色能源之發展，隨著國內離岸風場聯貸案陸續推出，臺灣銀行作為國內聯貸市場之領導銀行，近年來成功統籌主辦中鋼與 CIP 共同開發之中能風場新台幣 452 億元聯貸案以及沃旭能源新臺幣 250 億元聯貸案，臺灣銀行除擔任額度管理銀行外，並藉由自身於聯貸市場之號召力，邀請全數公股銀行共同參貸，展現八大公股行庫共襄盛舉之盛況。
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