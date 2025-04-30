鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至385元，幅度約6.1%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶碩(6491-TW)提出目標價估值：中位數由410元下修至385元，調降幅度6.1%。其中最高估值454元，最低估值360元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予晶碩(6491-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。
晶碩(6491-TW)今(30日)收盤價為348元。近5日股價上漲6.26%，相關生技醫療近5日上漲4.63%，集中市場加權指數上漲3.03%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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