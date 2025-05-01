全訊Q1獲利、毛利率雙雙年增 受惠國防、通訊產品挹注
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-01 09:59
砷化鎵、PA 功率廠全訊 (5222-TW) 今 (30) 日公布自結第 1 季財報，稅後純益 7,446 萬元、季減 14.72％、年增 4.79%。全訊表示，受惠於國防標案產品、高階國防用功率固態放大器模組 (SSPA) 通訊產品出貨量增，帶動首季毛利率達 53.2%，年增 5.8 個百分點，推升整體獲利，以目前訂單出貨觀察，今年營運將維持穩健發展。
全訊第 1 季營收為 2.66 億元、季減 19.18%、年減 4.2%；毛利率 53.2%、季增 2.4 個百分點、年增 5.8 個百分點；營業利益 8,598 萬元、季減 20.55%、年增 7.66%；營益率 37.97%、季增 5.1 個百分點、年增 9.2 個百分點；稅後純益 7,446 萬元、季減 14.72％、年增 4.79%，每股純益 (EPS)0.91 元。
全訊表示，國防產品方面，首季高階國防用 SSPA 通訊產品出貨量增加，帶動第一季毛利率增加，推升整體獲利表現，公司今年積極以自主研發製造的 SSPA 模組與次系統，參與國防部的軍品認證，預估今年底前可望完成 5 項為以上的軍品認證，將有助於公司進一步取得更高階的國防用無線通訊產品資格。
在海外軍工產品方面，全訊隨各國積極佈署電子化及空戰化的國防策略，抵禦國際情勢緊張情勢，推升來自歐洲、美國及亞太等地區軍工客戶的大型無人機用 SSPA 訂單量，預估今年軍用 SSPA 模組及次系統佔整體營收比例將可望提升。
在商用微波通訊產品研發部分，全訊表示，今年將運用自主研發的高功率密度氮化鎵毫米波單晶微波積體電路 (MMIC)，進一步開發製造相同大功率但更小體積的下一世代氮化鎵毫米波 (GaN mmWave) 大功率固態放大器模組 (SSPA)，今年 GaN mmWave SSPA 將進入試量產階段，提供原先採用砷化鎵功率放大器模組的國際軍工客戶，更高傳輸效率的氮化鎵毫米波 SSPA 產品方案，挹注公司整體營運發展動能。
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