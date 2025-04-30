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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至7.35元，預估目標價為259.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元上修至7.35元，其中最高估值9.14元，最低估值4.86元，預估目標價為259.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.2)18.2926.0935.18
最低值4.86(4.86)9.889.2912.21
平均值7.11(7.02)13.2815.0823.7
中位數7.35(6.98)12.8613.5923.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.81億32.26億35.97億38.50億
最低值20.18億24.08億24.34億23.75億
平均值23.12億27.14億28.09億29.49億
中位數23.24億26.44億27.14億26.22億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

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