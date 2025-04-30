鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至7.35元，預估目標價為259.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元上修至7.35元，其中最高估值9.14元，最低估值4.86元，預估目標價為259.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.14(9.2)
|18.29
|26.09
|35.18
|最低值
|4.86(4.86)
|9.88
|9.29
|12.21
|平均值
|7.11(7.02)
|13.28
|15.08
|23.7
|中位數
|7.35(6.98)
|12.86
|13.59
|23.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.81億
|32.26億
|35.97億
|38.50億
|最低值
|20.18億
|24.08億
|24.34億
|23.75億
|平均值
|23.12億
|27.14億
|28.09億
|29.49億
|中位數
|23.24億
|26.44億
|27.14億
|26.22億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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