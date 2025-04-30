鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至16.73元，預估目標價為204.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.06元下修至16.73元，其中最高估值19.08元，最低估值12.91元，預估目標價為204.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.08(19.13)
|29.32
|34.75
|36.87
|最低值
|12.91(14.09)
|16.8
|14.76
|29.19
|平均值
|16.43(17.75)
|23.91
|28.73
|32.89
|中位數
|16.73(18.06)
|24.42
|28.47
|32.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.97億
|71.44億
|77.59億
|77.18億
|最低值
|45.10億
|44.84億
|57.28億
|64.84億
|平均值
|52.36億
|62.35億
|70.14億
|73.03億
|中位數
|52.86億
|64.51億
|71.01億
|75.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.73
|4.38
|-0.41
|7.74
|12.02
|營業收入
|27.11億
|29.23億
|26.19億
|33.19億
|42.06億
詳細資訊請看美股內頁：
第一太陽能(FSLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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