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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至16.73元，預估目標價為204.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.06元下修至16.73元，其中最高估值19.08元，最低估值12.91元，預估目標價為204.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.08(19.13)29.3234.7536.87
最低值12.91(14.09)16.814.7629.19
平均值16.43(17.75)23.9128.7332.89
中位數16.73(18.06)24.4228.4732.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.97億71.44億77.59億77.18億
最低值45.10億44.84億57.28億64.84億
平均值52.36億62.35億70.14億73.03億
中位數52.86億64.51億71.01億75.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.734.38-0.417.7412.02
營業收入27.11億29.23億26.19億33.19億42.06億

詳細資訊請看美股內頁：
第一太陽能(FSLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSLR

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