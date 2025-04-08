鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2087元，幅度約3.25%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)提出目標價估值：中位數由2157元下修至2087元，調降幅度3.25%。其中最高估值2600元，最低估值888元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Fair Isaac公司評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀4位。
Fair Isaac公司今(8日)收盤價為1709.87元。近5日股價下跌3.25%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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