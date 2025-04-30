search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際(MDLZ-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.9元上修至3元，其中最高估值3.05元，最低估值2.87元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.05(3.05)3.423.754.13
最低值2.87(2.85)2.983.353.86
平均值2.97(2.91)3.273.574.01
中位數3(2.9)3.283.634.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值385.67億405.93億420.18億429.00億
最低值370.11億385.97億401.91億421.19億
平均值380.26億396.42億410.64億424.57億
中位數381.30億396.21億409.82億423.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.473.041.963.623.42
營業收入265.81億287.20億314.96億360.16億364.41億

詳細資訊請看美股內頁：
億滋國際(MDLZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDLZ

相關行情

台股首頁我要存股
億滋國際65.65+0.84%

延伸閱讀


Empty