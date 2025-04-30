鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際(MDLZ-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為71.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.9元上修至3元，其中最高估值3.05元，最低估值2.87元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.05(3.05)
|3.42
|3.75
|4.13
|最低值
|2.87(2.85)
|2.98
|3.35
|3.86
|平均值
|2.97(2.91)
|3.27
|3.57
|4.01
|中位數
|3(2.9)
|3.28
|3.63
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|385.67億
|405.93億
|420.18億
|429.00億
|最低值
|370.11億
|385.97億
|401.91億
|421.19億
|平均值
|380.26億
|396.42億
|410.64億
|424.57億
|中位數
|381.30億
|396.21億
|409.82億
|423.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.47
|3.04
|1.96
|3.62
|3.42
|營業收入
|265.81億
|287.20億
|314.96億
|360.16億
|364.41億
詳細資訊請看美股內頁：
億滋國際(MDLZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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