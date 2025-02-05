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鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際(MDLZ-US)EPS預估下修至3.15元，預估目標價為70.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.24元下修至3.15元，其中最高估值3.7元，最低估值2.87元，預估目標價為70.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.7(3.7)3.854.163.79
最低值2.87(3.03)33.23.79
平均值3.16(3.27)3.463.663.79
中位數3.15(3.24)3.53.613.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值386.04億404.47億411.26億416.05億
最低值365.34億378.86億396.56億416.05億
平均值374.48億389.20億403.26億416.05億
中位數374.52億389.94億402.84億416.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.473.041.963.62
營業收入265.81億287.20億314.96億360.16億

詳細資訊請看美股內頁：
億滋國際(MDLZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDLZ

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