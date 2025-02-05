鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際(MDLZ-US)EPS預估下修至3.15元，預估目標價為70.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.24元下修至3.15元，其中最高估值3.7元，最低估值2.87元，預估目標價為70.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.7(3.7)
|3.85
|4.16
|3.79
|最低值
|2.87(3.03)
|3
|3.2
|3.79
|平均值
|3.16(3.27)
|3.46
|3.66
|3.79
|中位數
|3.15(3.24)
|3.5
|3.61
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|386.04億
|404.47億
|411.26億
|416.05億
|最低值
|365.34億
|378.86億
|396.56億
|416.05億
|平均值
|374.48億
|389.20億
|403.26億
|416.05億
|中位數
|374.52億
|389.94億
|402.84億
|416.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.47
|3.04
|1.96
|3.62
|營業收入
|265.81億
|287.20億
|314.96億
|360.16億
詳細資訊請看美股內頁：
億滋國際(MDLZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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