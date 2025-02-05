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鉅亨速報 - Factset 最新調查：億滋國際MDLZ-US的目標價調降至67.5元，幅度約5.59%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對億滋國際(MDLZ-US)提出目標價估值：中位數由71.5元下修至67.5元，調降幅度5.59%。其中最高估值84元，最低估值54元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予億滋國際評價：積極樂觀21位、保持中立9位、保守悲觀0位。

億滋國際今(5日)收盤價為56.12元。近5日股價上漲5.59%，標普指數下跌0.49%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MDLZ市場預估目標價

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