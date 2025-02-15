鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調降至401.5元，幅度約6.63%
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由430元下修至401.5元，調降幅度6.63%。其中最高估值450元，最低估值326元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀0位。
斑馬科技今(15日)收盤價為316.4元。近5日股價下跌6.63%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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