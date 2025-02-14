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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估下修至15.42元，預估目標價為419.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.93元下修至15.42元，其中最高估值17.3元，最低估值15.01元，預估目標價為419.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.3(17.3)19.6619.25
最低值15.01(15.02)16.317
平均值15.74(16.09)17.518.22
中位數15.42(15.93)17.1718.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值54.45億58.22億59.73億
最低值52.29億54.94億57.69億
平均值53.26億56.27億58.45億
中位數53.29億56.10億57.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.3515.528.805.7210.18
營業收入44.54億56.29億56.94億45.99億49.81億

詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZBRA

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