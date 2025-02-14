鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估下修至15.42元，預估目標價為419.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.93元下修至15.42元，其中最高估值17.3元，最低估值15.01元，預估目標價為419.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.3(17.3)
|19.66
|19.25
|最低值
|15.01(15.02)
|16.3
|17
|平均值
|15.74(16.09)
|17.5
|18.22
|中位數
|15.42(15.93)
|17.17
|18.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|54.45億
|58.22億
|59.73億
|最低值
|52.29億
|54.94億
|57.69億
|平均值
|53.26億
|56.27億
|58.45億
|中位數
|53.29億
|56.10億
|57.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.35
|15.52
|8.80
|5.72
|10.18
|營業收入
|44.54億
|56.29億
|56.94億
|45.99億
|49.81億
詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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