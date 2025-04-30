鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為154.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.35元，其中最高估值5.54元，最低估值4.75元，預估目標價為154.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|5.54(5.45)
|8.8
|最低值
|4.75(4.4)
|7.3
|平均值
|5.25(5.03)
|8.14
|中位數
|5.35(5.15)
|8.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|103.41億
|115.45億
|最低值
|97.05億
|104.48億
|平均值
|100.35億
|109.84億
|中位數
|100.05億
|109.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|營業收入
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.37億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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