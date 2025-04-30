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鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為154.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.35元，其中最高估值5.54元，最低估值4.75元，預估目標價為154.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.54(5.45)8.8
最低值4.75(4.4)7.3
平均值5.25(5.03)8.14
中位數5.35(5.15)8.28

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值103.41億115.45億
最低值97.05億104.48億
平均值100.35億109.84億
中位數100.05億109.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4918.10-3.0611.6614.53
營業收入75.36億96.30億65.57億100.13億113.37億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCINF

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