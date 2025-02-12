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鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.7元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元下修至6.7元，其中最高估值7.55元，最低估值5.11元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值7.55(7.95)8.4
最低值5.11(5.5)7.3
平均值6.45(7.06)7.91
中位數6.7(7.2)7.94

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值102.82億113.98億
最低值97.54億101.95億
平均值100.60億109.11億
中位數100.49億109.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4918.10-3.0611.6614.53
營業收入75.36億96.30億65.57億100.13億113.22億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCINF

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