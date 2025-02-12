鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.7元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元下修至6.7元，其中最高估值7.55元，最低估值5.11元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|7.55(7.95)
|8.4
|最低值
|5.11(5.5)
|7.3
|平均值
|6.45(7.06)
|7.91
|中位數
|6.7(7.2)
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|102.82億
|113.98億
|最低值
|97.54億
|101.95億
|平均值
|100.60億
|109.11億
|中位數
|100.49億
|109.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|營業收入
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.22億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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