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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：數據狗DDOG-US的目標價調降至145元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對數據狗(DDOG-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至145元，調降幅度3.33%。其中最高估值200元，最低估值115元。

綜合評級 - 共有46位分析師給予數據狗評價：積極樂觀36位、保持中立10位、保守悲觀0位。

數據狗今(30日)收盤價為102.31元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DDOG市場預估目標價

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數據狗102.31+0.56%

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