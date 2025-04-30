中裕首度與美國客戶簽訂CDMO合約 營運添動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 18:58

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中裕 (4147-TW) 今 (30) 日指出，經公司的美國客戶評選後，就其抗體臨床試驗藥物的生產製造服務(CDMO)，與中裕簽訂合作合約。中裕指出，此次與美國客戶簽約，為公司提供 CDMO 業務後，首次海外客戶的委託案件，為營運再添成長動能。

中裕指出，此次簽約，相關商業條件因雙方契約具保密約定，因此不予以揭露，將於正式簽署合約後，啟動技術移轉，進行分析測試及相關生產製造活動。

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執行長張金明指出，以技術能力而言，公司竹北蛋白質抗體藥物廠，有先進設備及充足產能配備，配置數個 50 至 2000 升的生物反應器，提供臨床及商業用藥的生產需求，且該廠在 2022 及 2023 年通過美國 FDA 查驗，無任何缺失。

以營運動能來看，張金明提到，除現行的 Trogarzo 的銷售外，此次與美國客戶簽訂 CDMO 能進一步驅動企業業務發展並挹注營運表現。