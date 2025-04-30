〈台幣〉主要亞幣中一枝獨秀 早盤強升1.23角至32.106元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 10:23

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台北股匯市今 (30) 日偏強整理，在強勁的拋匯力道，新台幣在主要亞幣中一枝獨秀，開盤不到一小時強彈 1.23 角，最高來到 32.106 元，升值近 0.4%。

新台幣今日以 32.24 元、小貶 1.1 分開出後，隨即快速走升，衝破 32.2 元價位，開盤一小時最高來到 32.106 元，升值達 1.23 角。

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觀察主要亞幣，以新台幣最強勢，美元指數則處於平盤附近，泰銖、星元小貶 0.05% 內，日元、人民幣和韓元均貶約 0.1%。