〈台幣〉主要亞幣中一枝獨秀 早盤強升1.23角至32.106元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 10:23
台北股匯市今 (30) 日偏強整理，在強勁的拋匯力道，新台幣在主要亞幣中一枝獨秀，開盤不到一小時強彈 1.23 角，最高來到 32.106 元，升值近 0.4%。
新台幣今日以 32.24 元、小貶 1.1 分開出後，隨即快速走升，衝破 32.2 元價位，開盤一小時最高來到 32.106 元，升值達 1.23 角。
觀察主要亞幣，以新台幣最強勢，美元指數則處於平盤附近，泰銖、星元小貶 0.05% 內，日元、人民幣和韓元均貶約 0.1%。
台灣央行總裁楊金龍甫被立委問及，新台幣近期強升是否是因美國要求升值，楊金龍否認，並強調，央行維持與美國財政部順暢的溝通，「據瞭解，美國財政部沒有這樣表達」，而新台幣長期一向穩定。
楊金龍也說，日本與美國談判也沒有被要求日元升值。
法人提到，美國商諮會公布 4 月消費者信心調查，消費者的 12 個月平均通膨預期自 6.0% 上升至 7.0%，創 2022 年底以來最高，顯示消費者持續擔憂關稅帶動通膨升溫、經濟放緩，消費者信心受挫。
延伸閱讀
- 美元遭拋售走跌 分析師持續看好日元、瑞郎及歐元、英鎊
- 川普稱習近平主動來電 中國外交部打臉：近期中美元首沒通話
- 〈紐約匯市〉美元走強 貿易疑慮緩解與月底買盤推動
- 美元遭拋售走跌 分析師持續看好日元、瑞郎及歐元、英鎊
上一篇
下一篇