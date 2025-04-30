鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為36.97元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.68元，其中最高估值3.06元，最低估值2.23元，預估目標價為36.97元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.06(3.06)
|3.17
|3.33
|最低值
|2.23(2.23)
|2.27
|3.33
|平均值
|2.65(2.7)
|2.75
|3.33
|中位數
|2.68(2.73)
|2.81
|3.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,037,727,000
|1,032,301,000
|980,525,070
|最低值
|910,253,000
|927,513,000
|980,525,070
|平均值
|958,489,000
|985,842,310
|980,525,070
|中位數
|948,818,230
|981,063,370
|980,525,070
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.3
|1.76
|1.67
|2.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|910,253,024
|946,714,800
|1,073,245,915
|1,235,682,015
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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