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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為36.97元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.68元，其中最高估值3.06元，最低估值2.23元，預估目標價為36.97元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.06(3.06)3.173.33
最低值2.23(2.23)2.273.33
平均值2.65(2.7)2.753.33
中位數2.68(2.73)2.813.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值1,037,727,0001,032,301,000980,525,070
最低值910,253,000927,513,000980,525,070
平均值958,489,000985,842,310980,525,070
中位數948,818,230981,063,370980,525,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.31.761.672.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		910,253,024946,714,8001,073,245,9151,235,682,015

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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仁寶27.35-0.91%
美元/台幣32.068-0.50%

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