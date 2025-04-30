鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.84元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.78元上修至9.84元，其中最高估值12.3元，最低估值8.44元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.3(12.3)
|13.42
|17.82
|最低值
|8.44(8.44)
|9.63
|17.82
|平均值
|10.03(9.99)
|11.41
|17.82
|中位數
|9.84(9.78)
|11.34
|17.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|202,008,000
|216,730,900
|253,050,810
|最低值
|182,879,460
|192,674,420
|253,050,810
|平均值
|189,293,370
|206,792,650
|253,050,810
|中位數
|188,400,000
|210,699,000
|253,050,810
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.67
|6.55
|15.02
|10.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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