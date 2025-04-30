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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.84元，預估目標價為135元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.78元上修至9.84元，其中最高估值12.3元，最低估值8.44元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.3(12.3)13.4217.82
最低值8.44(8.44)9.6317.82
平均值10.03(9.99)11.4117.82
中位數9.84(9.78)11.3417.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值202,008,000216,730,900253,050,810
最低值182,879,460192,674,420253,050,810
平均值189,293,370206,792,650253,050,810
中位數188,400,000210,699,000253,050,810

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.676.5515.0210.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		171,663,845151,398,038171,356,495155,022,197

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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