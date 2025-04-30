鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際HON-US的目標價調升至232.5元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)提出目標價估值：中位數由223元上修至232.5元，調升幅度4.26%。其中最高估值300元，最低估值182元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予漢威聯合國際評價：積極樂觀14位、保持中立13位、保守悲觀0位。
漢威聯合國際今(30日)收盤價為211.49元。近5日股價上漲4.26%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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