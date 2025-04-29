金管會：高雄金融專區申請 目前15家銀行、5保險業有意進駐

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-29 20:06

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金管會為推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中一項策略為地方成立資產管理專區，目前高雄專區率先設立。金管會今 (29) 日透露，目前有 15 家可辦理高資產業務的銀行業者有意願進駐專區，目前還在準備進駐相關文件中。

金管會表示，除了 15 家銀行業外，證券業目前未有申請家數，另保險業則有 1 家業者，已備妥文件向高雄市申請試辦，之後向金管會申請，預計未來還有 4 家保險業會遞件申請。

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金管會於本 (4) 月 1 日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，做為金融業者進駐專區試辦業務之依據，業別有銀行、投信投顧、證券和保險業，以多元商品滿足客戶的多元資產管理需求。