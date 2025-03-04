鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至9.91元，幅度約3.21%
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由9.6元上修至9.91元，調升幅度3.21%。其中最高估值11.28元，最低估值7.86元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。
韓國電力今(4日)收盤價為7.225元。近5日股價下跌3.21%，標普指數下跌2.23%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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