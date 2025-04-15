鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.84元，其中最高估值5.3元，最低估值3.56元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.3(5.3)
|7.25
|7.05
|7.85
|最低值
|3.56(3.98)
|4.35
|5.1
|7.85
|平均值
|4.77(4.86)
|6.02
|6.25
|7.85
|中位數
|4.84(4.95)
|6.16
|6.25
|7.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|406.33億
|425.25億
|438.28億
|461.06億
|最低值
|377.69億
|376.00億
|387.41億
|461.06億
|平均值
|393.14億
|406.65億
|411.23億
|461.06億
|中位數
|393.49億
|410.98億
|415.63億
|461.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.52
|5.04
|2.04
|4.23
|3.52
|營業收入
|326.77億
|361.93億
|378.55億
|428.29億
|428.43億
詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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