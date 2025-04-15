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鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.84元，其中最高估值5.3元，最低估值3.56元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.3(5.3)7.257.057.85
最低值3.56(3.98)4.355.17.85
平均值4.77(4.86)6.026.257.85
中位數4.84(4.95)6.166.257.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值406.33億425.25億438.28億461.06億
最低值377.69億376.00億387.41億461.06億
平均值393.14億406.65億411.23億461.06億
中位數393.49億410.98億415.63億461.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.525.042.044.233.52
營業收入326.77億361.93億378.55億428.29億428.43億

詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGA

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