鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為33.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元下修至2.94元，其中最高估值3.63元，最低估值2.15元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.63(3.63)
|4.05
|5.45
|4.32
|最低值
|2.15(2.15)
|2.41
|2.48
|2.7
|平均值
|2.94(2.96)
|3.27
|3.76
|3.78
|中位數
|2.94(3.03)
|3.09
|3.63
|4.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.94億
|93.30億
|97.52億
|93.80億
|最低值
|73.12億
|75.05億
|77.01億
|93.80億
|平均值
|78.35億
|83.36億
|86.58億
|93.80億
|中位數
|78.29億
|81.56億
|85.39億
|93.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|營業收入
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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