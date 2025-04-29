友訊推MIT行動路由器 瞄準小資族提供高速連網及資安服務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 18:02

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網通廠友訊 (2332-TW) 今 (29) 日宣布，發表全新 G403C 4G LTE 行動路由器，主打台灣製造品質與全面資安防護，瞄準小資族行動上網需求。新品融合高速連網技術與多重安全機制，適用於居家、戶外臨時攤位及旅行等多元場景。

G403C 4G LTE 行動路由器採 4G LTE Cat.4 技術，下載速度最高可達 150 Mbps，Wi-Fi 傳輸速率則提供高達 300 Mbps 的表現，可同時連接 32 台設備。產品內建一個 WAN/LAN 雙功能埠及三個 LAN 連接埠，兼顧家庭與小型辦公室使用情境的靈活性。

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G403C 特別強化安全防護功能，支援最新 WPA3 加密技術，符合歐盟物聯網安全標準 EN 18031 及 IEC 62443-4-1 產品開發安全規範。在網路攻擊與後門威脅日益增加的背景下，這些安全認證為使用者提供更全面的網路隱私與資料保護。

相較於前代產品，G403C 配備 5dBi 高增益天線，顯著提升 Wi-Fi 信號覆蓋範圍與穿透力。路由器還具備自動備援機制，當 4G 訊號不穩定時會自動切換至有線網路，確保連線不中斷，提升使用體驗。