〈夏季旅展〉線上先開跑 旅天下訂單能見度看到第四季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-29 16:53

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台北國際觀光博覽會 (Taipei Tourism Exposition 簡稱 TTE) 將於 5 月 23 日至 26 日登場，不少旅行業者已提前開跑線上旅展，衝刺暑期旺季銷售，旅天下 (6961-TW) 今 (29) 日表示，出境旅遊需求持續高漲，除了暑假買氣旺，訂單能見度更達第四季。

旅天下表示，出境旅遊市場持續成長，第一季出團人次年增 20%，以日本最受歡迎，而越南、泰國位居第 2、3 名；德國、瑞士展現強勁成長動能；韓國在雪季、櫻花季、強檔韓劇帶動下，表現不俗。

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旅天下也觀察到，旅客較往年更重視旅遊商品獨特性、稀缺性，因此，中東、南亞、非洲線快速竄起，例如埃及、肯亞、印度、斯里蘭卡和尼泊爾等，除了暑假買氣旺，訂單能見度更已達第四季。

旅天下發言人許哲郎說，今年國人最愛旅遊的國家仍以日本居冠，因此仍加強擴張日本布局，攜手台灣虎航推出九州宮崎、大分、佐賀串飛產品，另外，將包銷長榮直飛四國愛媛縣松山市。

而旅天下的韓國、東南亞、歐洲、大洋洲等線全面聯手長榮航空，增加直飛產品，拓展商品時間帶，使旅客選擇更多元；另一方面，上架華航全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛阿姆斯特丹、倫敦、法蘭克福、羅馬、維也納、布拉格，主打雙點進出，強化歐洲旅遊網。

旅天下認為，隨著民眾旅遊需求增高，舊地重遊率跟著變高，旅客日益注重行程的「深度性、主題性」，因此開發長天數、一次玩雙國產品，如越南北中南全覽 9 日、汶萊沙巴雙國 6 日、跳島日本北海道 7 日，已收單至第四季。

旅天下即日起至 5 月 26 日，於官網、全台門市同步舉辦樂在當夏旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折 1 萬 5」、「週週搶購」三大優惠，下單即贈 JetFi eSIM，訂單滿 10 萬元抽價值 12,800 元的義大利 Crash Baggage 登機箱。