三月台灣手機銷量衰退 Apple市占4成穩坐龍頭 vivo逆勢成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-28 10:27

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根據市調機構統計，2025 年 3 月台灣實體通路智慧手機銷售量約 38.3 萬台，較 2 月下滑 12%，銷售額也同步減少 15%，傑昇通信公布的品牌市占數據顯示，蘋果以 39.4% 市占率穩居龍頭，三星以 23.9% 居次，OPPO、vivo 與 Redmi 則分列第三至第五，其中僅 vivo 銷售量與銷售額雙雙成長，表現逆勢突圍。

傑昇通信表示，五大品牌中，蘋果雖繼續稱霸市場，但市占較上月已衰退超過一成。熱銷機型依然是 iPhone 16 Pro（256GB）、iPhone 16 Pro Max（256GB）及 iPhone 16（128GB）的金三角組合，但單機銷量平均下滑超過一成，顯示換機動能明顯趨緩。

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傑昇通信指出，三星穩居第二大品牌，熱銷機型為 Galaxy A55（8GB/256GB）、Galaxy A16（4GB/128GB）及 Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）。其中 Galaxy A55 雖單機銷量下滑近三成，仍穩坐全台最熱銷安卓機寶座，而旗艦級 Galaxy S25 Ultra 銷量亦大幅下滑 27%，反映高階市場買氣降溫。

傑昇通信提到，本月最大亮點為市占率 9.6% 的 vivo，是唯一實現雙增長的品牌，銷售量成長 17%。Y28s（6GB/128GB）兩種顏色版本與 V50（12GB/256GB）成為推動成長的主力，尤其新推出的 V50 單機銷售量更達到翻倍成長，展現品牌在新舊產品交替策略上的靈活布局。

傑昇通信表示，相比之下，標榜高 CP 值的 Redmi 表現最為低迷，3 月市占率僅 4.2%，品牌銷售量與銷售額較上月大幅衰退 38%。儘管 Note 14 與 Note 13 仍為主力銷售商品，但單機銷量明顯衰退，特別是 Note 13（8GB/256GB）銷量腰斬，下滑達 48%，顯示庫存將盡。