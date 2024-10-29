台表科前三季22.03億元年增20.37% 每股純益達7.53元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 19:01

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積極擴充海外營運規模的 SMT 及 PCBA 的台表科 (6278-TW) 今 (29) 日公布 2024 年最新財報，第三季稅後純益 6.62 億元，季增 22.88%，年減 27.46%，每股純益爲 2.26 元，前三季稅後純益爲 22.03 億元，年增 20.37%，每股純益 7.53 元。

台表科 2024 年第三季營收 110.09 億元，毛利率 12.93%，季減 0.98 個百分點，年減 0.16 個百分點，單季稅後純益 6.62 億元，季增 22.88%，年減 27.46%，每股純益爲 2.26 元。

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台表科 2024 年前三季營收 334.4 億元，毛利率 12.91%，年增 1.45 個百分點，前三季稅後純益爲 22.03 億元，年增 20.37%，每股純益 7.53 元。

台表科 2024 年將有墨西哥、越南新廠加入，有利於推升生產量能，預估全年營收小幅增長。同時，台表科因接單的部分客戶生產模式改為代工不代料，對營收產生影響，但因此台表科就不用負擔呆料風險，有助於毛利率向上，預期 2024 年獲利的成長幅度較大。

台表科規劃越南設置 8 條 SMT 線，在墨西哥設置 4 條 SMT 線，其中墨西哥新廠的設立，主要爲配合電動車廠於北美市場的需求，兩座新廠的加入，將推升台表科的 SMT 線數目 230 條。台表科 2024 年的成長動能包括記憶體、電動車及車用、網通生產的需求。