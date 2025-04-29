OTC光學元件類股添新壯丁 久禾光5月下旬暫訂72元IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 17:57

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應用於 NB、醫療、智能家居高階微型化光學鏡頭製造商久禾光 (6498-TW) 預計在 5 月下旬掛牌上櫃，公司上櫃前在 5 月 5-7 日進行上櫃前競價拍賣，競拍底價訂爲 60 元，並暫訂以每股 72 元爲上櫃掛牌價。

久禾光目前的 NB 鏡頭市占率約 30%，公司估 2025 年營收將逐季成長，同時，目標 3 年內搶筆記型電腦鏡頭市占率過半，5 年內非 NB 營收占比從目前 5% 拉升到 30%。

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目前股本 4.11 億元的久禾光，2025 年首季營收 2.56 億元，創歷史同期新高，年增 33.24%，公司預估全年營收將可逐季成長，同時，在新客戶第四季加持效益之下，法人估久禾 2025 年營收將有雙位數成長，久禾光並指出，今首季營收創歷年同期新高，與先前新專案開發有關，並不是因為關稅生效前的急單效應。

久禾光目前 NB 鏡頭美系客戶 30%，中系客戶占比 40%，台系客戶 20%，其他為非筆電客戶和較小型的筆電品牌。

久禾光成立於 2003 年，自 2017 年起轉型聚焦高階微型化鏡頭技術，積極開拓筆電鏡頭市場，在筆電鏡頭市場市占率已達 30%。2024 年久禾光營收 10.31 億元、年增 16.99%，創新高，每股純益 5.57 元。

久禾光目前股本 4.11 億元，預計 5 月下旬在 OTC 掛牌交易時股本 4.68 億元，目前久禾光主要股東包括久正光電 (6167-TW) 持股 36.26%，佰鴻 (3031-TW) 持股 19.05%。