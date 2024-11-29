邁向亞洲資產管理中心 櫃買中心與ICE締約 聯名指數商品最快明年上市
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 19:00
證券櫃檯買賣中心為推動指數化商品發展，與國際知名指數公司 ICE Data Indices, LLC 正式簽約合作，今（29）日雙方在櫃買中心舉行「Taipei Exchange 與 ICE Data Indices 聯名商品授權契約締約典禮」，包括金管會證期局局長張振山、ICE 指數公司亞太區主管 Magnus Cattan 以及各投信公司代表蒞臨，以櫃買中心與 ICE 聯名指數為標的所發行的指數化商品，最快於明年上市，提供投資人更多元、更優質的投資選擇。
櫃買中心董事長簡立忠表示：ICE 與櫃買中心的合作，擴展櫃買中心的業務範圍，相信有了 ICE 的助攻，將讓櫃買如虎添翼，更期許雙方的合作能夠為我國投資人創造未來更多的投資機會。
ICE 指數公司 Magnus Cattan：期許隨著台灣持續發展成為亞洲重要的資產管理中心，雙方合作使我們能夠利用全球專業的資料庫，幫助推出在台灣市場有利於投資者的新產品。
證期局張振山局長表示：身為國際知名專業指數編製公司的 ICE，選擇與具有豐富實戰經驗的櫃買中心合作，可以開拓出更多優質的指數化商品，此外，我們也即將成立 ETF 專業服務團隊，提供投信業界更全面的服務。
櫃買中心指出，因應本次與 ICE 指數公司簽署聯名商品授權契約，已同步著手與潛在發行人討論指數化商品規劃，期能推出符合市場趨勢及需求，且帶給投資大眾更多面向的投資工具。櫃買中心亦將持續尋找適合的合作夥伴，導入各國際機構的專長，提供市場更多元化與完整的服務。
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