〈旺宏法說〉Q1虧損收斂 每股虧0.47元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 16:55
記憶體業者旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠 NOR Flash、NAND Flash 需求增長，第一季稅後淨損 8.73 億元，較前季與去年同期虧損明顯收斂，每股稅後虧損 0.47 元。
旺宏第一季營收 61.37 億元，季增 4%，年增 7%，毛利率 17.7%，季增 4.6 個百分點，年減 2.1 個百分點，營益率 - 17.6%，相較於前季與去年同期有所改善，稅後淨損 8.73 億元，較前季與去年同期虧損收斂，每股稅後虧損 0.47 元。
董事長吳敏求說，毛利率主要仍受存貨評價損失影響，整體售價並未有太大變動，未來隨著庫存逐步去化，對毛利率的影響也會淡化。
存貨方面，截至第一季為止，旺宏存貨金額達 130.27 億元，季減 2.83%，年減 1%；細分各產品線的存貨，NOR Flash 佔比 50%，ROM 佔比 2 成，NAND Flash 約 3 成。
細分各產品線，旺宏受惠 NAND Flash、NOR Flash 雙雙成長，第一季營收向上，以營收比重來看，NOR 佔比提升至 68%，NAND 佔比 11%，ROM 佔 14%，FBG 則佔 7%。
以 NOR 的應用來看，旺宏所有應用第一季都是呈現季成長，電腦相關佔比達 33%、車用 22%、工規 / 醫療 / 航太 18%、通訊 18%、消費性電子 9%。
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