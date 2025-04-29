牧德首季稅後純益3.04億元歷史同期新高 EPS達5.22元

‌



牧德表示，透過雙軌四線產品多元化發展，在整體接單能見度及經營績效相對穩健成長。由於客戶群訂單需求強勁，已經同步啟動第二生產基地，以滿足客戶交期及營收成長動能。

牧德表示，2025 年是牧德雙軌四線並進的元年，雙軌是指 PCB 及半導體封裝兩大相連產業，象徵牧德不再只是 PCB 的 AOI 設備大廠，如今已同步邁進半導體封裝 AOI 產業；所指四線指的是四大產品線，而每一產品線都有百億市場規模，也造就了世界數十家上市公司，例如 KLA 等。四大產品分別是 PCB AOI 系列、PCB 四線電測系列設備、半導體封裝六面檢系列設備及半導體封裝 Wafer AOI 與計量系列設備 (包含先進封裝領域之 FOPLP、FOWLP 及矽光子 AOI 等)。