牧德首季稅後純益3.04億元歷史同期新高 EPS達5.22元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 18:56
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一季稅後純益達 3.04 億元創歷年同期新高，季增 79.35%，年增 8.49 倍，每股純益爲 5.22 元，已接近 2024 年全年的每股純益 5.52 元。牧德今天董事會並通過對大陸增加投資人民幣 5000 萬元 (約新台幣 2.21 億元)。
牧德科技 2025 年第一季營收爲 7.92 億元，毛利率爲 64.35%， 季減 0.26 個百分點，年增 10.3 個百分點，第一季稅後純益達 3.04 億元創歷年同期新高，季增 79.35%，年增 8.49 倍，每股純益爲 5.22 元。
牧德表示，透過雙軌四線產品多元化發展，在整體接單能見度及經營績效相對穩健成長。由於客戶群訂單需求強勁，已經同步啟動第二生產基地，以滿足客戶交期及營收成長動能。
牧德因應產業發展趨勢及營運規劃，董事會今日通過將增加對大陸投資增加投資人民幣 5000 萬元 (約新台幣 2.21 億元) ，以期降低生產成本及強化競爭優勢。
牧德表示，2025 年是牧德雙軌四線並進的元年，雙軌是指 PCB 及半導體封裝兩大相連產業，象徵牧德不再只是 PCB 的 AOI 設備大廠，如今已同步邁進半導體封裝 AOI 產業；所指四線指的是四大產品線，而每一產品線都有百億市場規模，也造就了世界數十家上市公司，例如 KLA 等。四大產品分別是 PCB AOI 系列、PCB 四線電測系列設備、半導體封裝六面檢系列設備及半導體封裝 Wafer AOI 與計量系列設備 (包含先進封裝領域之 FOPLP、FOWLP 及矽光子 AOI 等)。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈熱門股〉鏵友益營運轉盈及結盟牧德效益加持 周漲11.95%
- 牧德雙軌四線啟動 3月營收續創同期新高年增2.26倍
- 牧德檢視訂單、供應鏈及財務等 對其直接風險不大
- 牧德盟友鏵友益擬配發股利1.1元含1元股票股利
上一篇
下一篇