Arm副總裁Chris Bergey 5/19來台演講 分享邁向AI科技願景

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-29 17:53

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貿協今 (29) 日宣布，Arm(ARM-US) 將在 COMPUTEX(台北國際電腦展)2025 展前聯名活動的 5 月 19 日，於台北漢來大飯店舉辦 Arm 前瞻技術高峰演講，由 Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey，以「雲端至邊緣：共築在 Arm 架構上的人工智慧發展」為題分享，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個 AI 世代。

貿協表示，人工智慧已成為推動世界變革的核心力量，對正在塑造未來的科技業者與決策者而言，現階段的選擇比以往更加明確且關鍵，包括選用具備可擴展性的運算架構，以及在效率、安全與普及性之間取得最佳平衡，將 AI 應用部署在最關鍵的場域。

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面對浪潮，貿協表示，Arm 正攜手全球夥伴推動人工智慧的發展進程，Arm 將分享如何從晶片設計、軟體開發、雲端與邊緣平台，以其先進技術結合生態系夥伴，持續打造一個蓬勃且不斷進化的生態系，共同定義新一代人工智慧體驗。

此外，在本屆 COMPUTEX 論壇中，Arm 終端產品事業部產品管理副總 James McNiven 也將在 5 月 21 日於南港展覽館二館舉行的【生成式 AI 再進化】論壇中，以「智慧的擴展性：AI 未來的關鍵需求」為題發表演說。

貿協表示，隨著生成式 AI 革命的持續推展，「能源」可說是核心議題，AI 的模型變得更大、更強，其運算需求也相對急遽增加，導致功耗上升，並對基礎設施運作造成極大壓力，Arm 將在此演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現 AI 的永續發展，確保 AI 能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。Arm 前瞻技術高峰演講及 COMPUTEX 論壇兩場活動皆已開放報名，歡迎民眾蒞臨現場，掌握邁向 AI 世代的新藍圖。