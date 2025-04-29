前進亞灣！華南銀挾公股第一CFP大軍 以私募基金、發行外幣債券攻佔富人圈
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-29 16:58
華南銀行響應主管機關推動亞洲資產管理中心政策，積極於高雄亞灣區設點，拓展高資產客群服務，引進特色目的私募基金，並發行外幣計價結構型金融債券，為客戶提供更多元的投資選擇，協助因應市場變化，掌握投資先機，亦將協助實現企業永續發展，並促進家族資產與理念的世代傳承。
華南銀行匯聚業界頂尖財富管理專家，擁有超過 200 名以上的 CFP，位居公股銀行之首，另專家團隊含括律師、會計師及投資分析等專業人士，積極陪訪高淨值客戶，快速擴展高資產戶數，為不同需求的客戶提供解決方案。此外，結合知名會計師事務所，為高資產客戶量身提供涵蓋稅務、傳承及治理架構的家族辦公室整合服務。同時，日前榮獲金融界奧斯卡的「台灣傑出金融業務菁業獎」，獲得最佳財富管理、法人信託及個人信託三項殊榮，不僅是國內首家同時獲得法人及個人信託雙料獎項的銀行，更是唯一獲得財富管理獎項的公股銀行，希望提供客戶最卓越的服務品質。
另透過提供專屬秘書及服務專線，細緻安排生活大小事，讓生活瑣事免煩惱；並享有每年生日禮、外幣換匯優惠及外幣提領現鈔免手續費，提供機場接送及貴賓室服務、居家清潔服務、五星級飯店餐飲等選擇。此外，針對時事舉辦相關議題客說會、高資產專刊發行、稅務手冊及家庭日活動，透過專業活動提升服務品質。
華南銀行持續秉持「全方位財務管家」的精神，致力協助客戶資產傳承與家族財富守護。其核心服務理念涵蓋稅務規劃、家族辦公室策劃、資產傳承與諮詢服務，全方位守護客戶資產價值，絕對是高資產客戶最值得信賴的夥伴。
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