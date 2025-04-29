前進亞灣！華南銀挾公股第一CFP大軍 以私募基金、發行外幣債券攻佔富人圈

華南銀行匯聚業界頂尖財富管理專家，擁有超過 200 名以上的 CFP，位居公股銀行之首，另專家團隊含括律師、會計師及投資分析等專業人士，積極陪訪高淨值客戶，快速擴展高資產戶數，為不同需求的客戶提供解決方案。此外，結合知名會計師事務所，為高資產客戶量身提供涵蓋稅務、傳承及治理架構的家族辦公室整合服務。同時，日前榮獲金融界奧斯卡的「台灣傑出金融業務菁業獎」，獲得最佳財富管理、法人信託及個人信託三項殊榮，不僅是國內首家同時獲得法人及個人信託雙料獎項的銀行，更是唯一獲得財富管理獎項的公股銀行，希望提供客戶最卓越的服務品質。