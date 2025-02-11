〈盛群法說〉Q1營收持平上季 全年營運重返獲利軌道

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-11 14:47

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MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理蔡榮宗表示，今年第一季受惠急單與煙霧報景氣訂單挹注，營收可望持平上季，全年也看好安防、健康量測與 BLDC 三大產品線發酵，以及高成本庫存陸續去化、今年晶圓代工成本降低等正面因素，全年營運將重返獲利軌道。

細分三大業務，蔡榮宗指出，安防產品線去年表現優異，預計成長動能將延續至今年，特別是煙霧報警器，受惠美國、中國、韓國與義大利等地相繼發布安全新標準，市場需求大增，其中，盛群 32 位元 MCU 產品已經取得美國市占率最高的客戶青睞，單一客戶訂單量估達 1500 萬顆，帶動全年安防產品出貨挑戰翻倍。

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盛群長期深耕健康量測領域，在中國市佔率高，盛群推出的整合型方案獲客戶青睞，搶占血糖血壓一體機市場，同時憑藉自家在中國的高市佔率，與自家語音 MCU 進行綑綁銷售，看好語音 MCU 也是今年成長動能之一。

此外，蔡榮宗看好持續葡萄糖監測系統 (CGM) 市場，CGM 系統可提供長達 14 天的血糖連續監測，已有三家客戶，其中，台灣客戶已經取得 TFDA 認證，並預計在今年第一季開始銷售，預期隨著市場需求的日益增加，盛群健康量測業務將續揚。