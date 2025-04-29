亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 17:00

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專注專業代工電子專業音訊、小家電及醫療保健器材服務的亞弘電 (6201-TW) 今 (29) 日公布最新財報，2025 年首季營收攻上 8 億元大關，稅後純益 9540 萬元，年增 57.09%，每股純益達 1.07 元，亞弘電首季獲利的成長在於產品組合的優化，並推升毛利率到 26.62%，優於 2024 年同期的表現。

亞弘電 2025 年第一季營收 8.01 億元，毛利率 26.62%，季減 0.03 個百分點，年增 3.3 個百分點，稅後稅後純益 9540 萬元，季減 26.88%，年增 57.09%，每股純益達 1.07 元。

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在銷貨方面，亞弘電集團目前與銷售美國地區客戶的貿易條件均為 FOB(輸出港船上交貨條件)，因此目的地之進口關稅與通關均為客戶負擔，因此對於目前美方的對關稅大規模調整，較無直接衝擊。

同時，亞弘電主管指出，為降低中國關稅風險並確保重要訂單穩定交付，規劃運用台灣及菲律賓的產能作為中國生產的備援機制。當前已針對關鍵訂單進行產能評估，確認台灣及菲律賓工廠具備承接中國原有產量的能力，期能有效分散風險，確保出貨無虞。

亞弘電 2024 年在積極調整經營體質中，仍譜出三率三升的營運表現，全年稅後純益 4.18 億元，年增 1.05%，每股純益 4.68 元，董事會並通過配發 4 元股息，爲 20 年來股利新高。

亞弘電 2024 年營收 33.18 億元，毛利率 25.79%，年增 0.38 個百分點，全年稅後純益 4.18 億元，年增 1.05%，每股純益 4.68 元

亞弘電除持續開發高階電子專業音訊產品之外，對小家電採取更多元產品的開發，而在醫療保健器材也有新客戶的加入。

亞弘電最新提出的發展策略包括，提升產地彈性，降低單一市場風險，面對國際地緣政治緊張加劇和供應鏈重組趨勢，將逐步降低對單一市場的依賴，優化全球供應鏈結構，尤其分散中國生產的風險，並強化其他地區的供應能力。同時也穩固台灣總部核心功能，拓展東南亞產能：將持續強化台灣總部的研發與管理功能，同時積極擴大東南亞第三地的產能規模，以確保全球供應鏈的穩定性和效率。