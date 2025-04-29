〈焦點股〉三芳切入中國半導體內需 漲逾半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 2025-04-29 12:45

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三芳 (1307-TW) 去年受惠鞋用需求回穩升溫，每股純益為 3.72 元，創新高，決議股利配發現金 2.7 元，除了鞋材本業外，三芳積極布局半導體 CMP 研磨墊材料與成衣膜等新事業，近期伴隨中美貿易關稅戰激烈升溫，中國半導體內需商機需求看漲，也激勵三芳今 (29) 日股價開高走高，盤中大漲逾半根漲停板。

三芳早盤開高走高，股價堅挺向上攻，一度上漲逾 6% 以上，盤中漲幅收斂 5%，暫收 38.65 元，攻上月線大關，成交量約 2,747 張較前天倍增。

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法人表示，三芳除新業務推展受期待外，本業上運動用美系品牌因過剩庫存成功清倉、正在加快產品創新，市場預期即便面臨關稅衝擊，該品牌營運仍有望回穩復甦，也有助三芳旗下鞋用人造皮革、新業務在成衣膜等動能表現。