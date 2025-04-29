挺綠色企業 土地銀行主辦南良國際9億元聯貸 超額認購1.7倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-29 14:54

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為力挺綠色供應鏈企業，土地銀行今 (28) 日攜手南良國際股份有限公司 (5450-TW) 簽訂 5 年期共新臺幣 9 億元之連結 ESG 聯貸案授信合約，經各行庫踴躍參貸，超額認購比例高達 166.67%，顯見金融同業肯定南良國際在環保永續材料的專業與務實經營之理念。

南良國際為我國材料產業巨擘，以高科技、功能性、環保紡織產品，以及各類高分子材料與高彈性發泡材料聞名業界，近年亦積極投入紡織複合材料研發，如海綿發泡、特材膜類產品、生質材料替代回收技術之應用等，並取得國際市場認證與客戶認同。此外，南良國際持續強化綠色產品市場推廣，擴大市場占有率，且進一步建立綠色供應鏈夥伴形象，接軌國際減碳趨勢，未來經營展望值得期待。

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本次南良國際 5 年期共 9 億元聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實公司業務發展所需中期營運資金，由土地銀行統籌主辦，第一銀行共同主辦，並有臺灣銀行、高雄銀行、板信銀行、華南銀行及新光銀行共同參與。

考量南良國際在永續供應鏈的重要角色與土地銀行的綠色金融定位不謀而合，土地銀行也在聯貸案授信合約特別約定連結 ESG 條件，藉此鼓勵南良國際共同為環境節約能源，即可適用貸款優惠利率。