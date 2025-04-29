美國財長：正與18個貿易夥伴談判 本周或下周達成首份貿易協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-29 11:10

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美國財政部長貝森特周一（28 日）在接受採訪時表示，美國正與 15 至 18 個「重要貿易夥伴」談判制定協議，而首批簽署的貿易協議之一，很可能是美國與印度簽署。

在美國總統川普 4 月 2 日宣布徵收廣泛全球關稅後，全球市場對關稅走向感到不安。儘管川普政府一直聲稱正與多國談判，但目前仍未宣布達成任何協議。

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據《路透社》報導，貝森特聲稱，貿易談判取得進展，可望在本周或下周達成第一份貿易協議。

他表示，美國和印度有可能在未來幾天內達成協議，這是美國與 15 至 18 個「重要貿易夥伴」達成的協議之一。

他表示：「許多國家都提出了一些非常好的建議，我方正在評估這些建議…... 我猜印度將是我方簽署的首批貿易協議之一。所以要關注這個領域。」

據《CNBC》報導，他說，美國還與日本進行非常實質性的談判，與其他亞洲貿易夥伴的討論也相當順利。

「范斯副總統上周訪問印度，談判取得實質性進展。我提過，我方與韓國的談判也非常順利，而且我認為我方與日本也進行了一些非常實質性的談判。」貝森特表示。