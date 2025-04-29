【Joe’s華爾街脈動】隨著貿易談判推進，市場轉折點正在形成
Joe Lu 2025-04-29 08:10
市場在經濟訊號改善中趨於穩定；科技股財報成為關鍵方向
Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 26 日 美東時間
市場概況
週一市場保持謹慎，華爾街在持續的貿易緊張局勢以及關鍵的財報和經濟數據週中，試圖實現脆弱的復甦。儘管擔憂關稅可能對經濟造成影響，但數個基本指標顯示，市場在經歷了 4 月份的大幅修正後，可能正在站穩立足點。
標普 500 指數微幅上漲 +0.04%，連續五個交易日收高。道瓊工業平均指數表現較佳，上漲 +0.31%，而納斯達克綜合指數則下滑 -0.03%。羅素 2000 小型股指數展現相對強勢，上漲 +0.42%，因專注於國內業務的公司在貿易不確定性中顯示出韌性。值得注意的是，費城半導體指數 (SOX) 下跌 -0.21%，反映出對全球供應鏈中斷的持續擔憂。
今日謹慎的交易發生之際，投資者正在消化財政部長貝森特 (Scott Bessent) 的評論。財政部長表示，儘管與中國的緊張關係持續，美國在多個貿易方面都取得了進展。貝森特暗示，與印度的貿易協議可能是「最先實現的協議之一」，同時也強調，鑑於兩國之間的貿易不平衡，「需要由中國來降溫」。市場參與者似乎越來越相信，最嚴峻的關稅情境可能得以避免，這有助於近期股價的穩定，儘管對企業獲利指引的擔憂依然存在。
執行摘要
- 隨著投資者為本週的科技股財報做準備，市場收盤漲跌互見，標普 500 指數小幅上漲 +0.04%。
- 在持續的市場不確定性中，公用事業和醫療保健類股顯示出韌性。
- 儘管市場持續疲弱，經濟指標已顯示初步改善的跡象。
- 貿易談判似乎正在推進，美國財政部長暗示在多方面取得進展。
主要 (廣泛) 市場指數
今日主要指數表現略有分歧，道瓊工業平均指數領漲，漲幅為 +0.31%。標普 500 指數勉強維持在正值區域，上漲 +0.04%，而納斯達克綜合指數則受到部分科技股在財報公佈前走弱的壓力，則下滑 -0.03%。
羅素 2000 小型股指數展現出令人鼓舞的強勢，上漲 +0.42%，因投資者轉向受國際貿易緊張局勢影響較小的國內業務。與此同時，費城半導體指數下跌 -0.21%，因晶片製造商在全球供應鏈和出口管制方面面臨持續的不確定性，延續了其波動加劇的模式。
儘管多個時間週期內市場持續疲弱，但短期市場動能似乎正在改善。近期價格走勢與長期負面趨勢之間形成的這種分歧表明，我們可能正在接近一個重要的轉折點，儘管主要指數仍遠低於近期高點，但市場內部結構已開始走強。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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