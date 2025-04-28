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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至17元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)提出目標價估值：中位數由18元下修至17元，調降幅度5.56%。其中最高估值30元，最低估值14元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Avantor Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Avantor Inc.今(28日)收盤價為12.93元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AVTR市場預估目標價

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Avantor Inc.12.93-16.58%

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