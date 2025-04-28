鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至17元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)提出目標價估值：中位數由18元下修至17元，調降幅度5.56%。其中最高估值30元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Avantor Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Avantor Inc.今(28日)收盤價為12.93元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至24.75元，幅度約4.81%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為24.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至24元，幅度約4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至21元，幅度約4.55%
上一篇
下一篇