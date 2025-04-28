土銀接「地」氣！連續3年攜手濕地聯盟扎根環境教育 深耕企業ESG

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 19:45

‌



土地銀行於上週五 (25 日) 與社團法人臺灣濕地保護聯盟（簡稱濕地聯盟）合作舉辦「城市濕地之美－114 年小學環境暨金融教育推廣計畫」，陪同臺南市光復實驗小學師生實地探查高雄市援中港濕地，扎根環境教育。為響應永續金融浪潮，土地銀行從自然資源保育定位出發，連續 3 年攜手濕地聯盟舉辦環境教育課程，帶領國小師生探查濕地生態，增進對自然生態保護的認同感。

高雄援中港濕地為內政部核定的重要濕地（地方級），其豐富的河口生態不僅孕育臺灣原生紅樹林植物、陸蟹及彈塗魚等上百種動植物，也是保育鳥類水雉、環頸雉、唐白鷺等棲息地，現由濕地聯盟認養管理，並獲得環境部「環境教育設施場所」認證。在本次探察濕地課程中，土地銀行不僅提供學習環境教育與體驗手作皮雕鑰匙圈，亦設置理財小學堂課程，培養學童金融素養與防詐知識，以寓教於樂方式將金融知識落實於生活之中。

‌



為擴大實踐金管會永續金融指標，土地銀行近年以綠色金融角色響應政策，持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈。113 年綠色融資授信餘額不僅年增 4 成，主辦的 ESG 永續績效連結聯貸案總金額也比前一年成長超過 1 倍，並持續擴大永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務，另持續推展永續績效連結授信，運用授信條件連結 ESG 指標，引導合作夥伴加入綠色金融行列。