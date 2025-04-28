鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至415元，幅度約3.49%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對晶碩(6491-TW)提出目標價估值：中位數由430元下修至415元，調降幅度3.49%。其中最高估值454元，最低估值366元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予晶碩(6491-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。
晶碩(6491-TW)今(28日)收盤價為327.5元。近5日股價上漲0.77%，相關生技醫療近5日上漲3.89%，集中市場加權指數上漲4.86%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.9元，預估目標價為415元
- 盤中速報 - 晶碩(6491)股價拉至漲停，漲停價321.0元，成交243張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調升至430元，幅度約3.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.66元，預估目標價為430元
上一篇
下一篇