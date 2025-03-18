土銀董座：今年房價修正5-10%屬正常 該行1600億元房貸排隊撥款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-18 19:09

‌



央行第七波信用管制打房奏效，房市買氣漸冷，土地銀行董事長何英明今 (18) 日表示，今年土銀的土建融放款將呈現衰退，房貸新承作約成長 1000 多億，其中 7、8 成是新青安或首購。展望今年房市，他認為房價不會大跌，但修正 5% 到 10% 屬正常範圍。

觀察去年至今年的房市，何英明表示，買方抱持觀望態度，建商今年 329 檔期推案量上看逾 3,000 億元，比往年更大，但因為近幾年的房價推升到一定高度，六都的房價有一定的基本盤，大跌機率不高，小幅修正 5% 到 10% 屬於正常範圍，土銀目前仍有 1600 億元的房貸戶等撥款。

‌



何英明指出，除銀行面臨貸款利率回收與還款壓力，建商也在加速推案，但建商不得不繼續推案，畢竟市場管制還要持續一到兩年，這段期間建商只能「邊建邊賣」。至於成交量，因建商資金還夠撐一段時間，估計買方要等再約 30 個月後，賣方才會釋出讓利，同時也不是所有標的都會降價，只有較早取得土地的建商 才有較大的讓利空間。